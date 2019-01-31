Алекперов рассказал, изменится ли цена нефти в случае смены власти в Венесуэле

Глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов в беседе с Лайфом рассказал, изменится ли цена нефти при смене власти в Венесуэле. По его словам, её стоимость больше зависит от решения стран ОПЕК.

— Она сегодня больше ориентирована на решение стран ОПЕК, — сказал он.

Напомним, что Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. При этом министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему лидеру страны Николасу Мадуро.