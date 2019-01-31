"Народный фронт" выступил за выдвижение Яценюка кандидатом в президенты Украины

Члены украинской фракции "Народный фронт" выступили за выдвижение Арсения Яценюка кандидатом на должность президента страны на предстоящих выборах. Об этом в своём фейсбуке написал руководитель фракции в Верховной раде Максим Бурбак.

— Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах, — написал Бурбак.

Съезд делегатов партии состоится второго февраля.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Лидером рейтинга на данный момент является комик и шоумен Владимир Зеленский.