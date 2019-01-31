Отца сенатора Арашукова доставили в суд

Отец сенатора Рауфа Арашукова и советник главы ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков доставлен в Басманный суд Москвы для избрания ему меры пресечения.

Отметим, что он подозревается в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей. Вчера он был задержан в Санкт-Петербурге. Сегодня днём его доставили в Москву.

Его сын, сенатор Рауф Арашуков, был задержан накануне в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Сенатор арестован на два месяца.