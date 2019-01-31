Сплошные отмазки. Эксперт разбил аргументы россиянок, не желающих рожать

По мнению специалиста-демографа, за нехваткой средств может стоять банальное нежелание урезать собственные запросы.

Лайф попросил директора Института демографии ВШЭ, доктора экономических наук Анатолия Вишневского прокомментировать опрос интернет-портала BabyBlog. Речь в нём шла об определении факторов, которые мешают россиянкам рожать детей. Большинство респонденток ответили, что не спешат становиться мамами из-за нехватки денег или проблем со здоровьем. Однако эксперт утверждает, что не всё так просто.

— Во-первых, нельзя сказать, что женщины совсем не заводят детей, всё-таки дети есть. Более того, у нас рождаемость не такая уж низкая, по сравнению, скажем, с Европой, — рассуждает Вишневский. — А фактор нехватки средств, жилья или отсутствия мужа может встречаться в любой стране. Конечно, это затрудняет решение каких-то вопросов, но нельзя сказать, что люди вообще отказываются от детей. Высокой рождаемости нет ни в одной из европейских стран, хотя они самые богатые в мире.

Вторую проблему эксперт видит в самих вариантах ответа. Участницы опроса выбрали один из предложенных, примерив его на себя, но не разобравшись в деталях. За той же нехваткой средств на самом деле может скрываться неготовность урезать собственные запросы во имя новой жизни. А в российских реалиях, отмечает эксперт, родители порой обеспечивают своё чадо до 25-летнего возраста — понятно, что пойти на это готов не каждый. Что до Европы, то там молодые люди намного раньше обретают самостоятельность.

— Если говорят, что не хватает денег, то часто во главу угла ставят уровень своих запросов, который может включать в себя, допустим, путешествия, катание на горных лыжах или что-нибудь ещё, — отмечает ученый.

Всегда можно найти какое-то оправдание, какое-то объяснение, но, может быть, люди сами не понимают, что их сдерживает. директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Более подробно о результатах опроса — в инфографике Лайфа.