Из-за гриппа и ОРВИ школы и детсады Иркутска закрылись на карантин

Во всех школах и детских садах Иркутска объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— В Иркутске на карантин по гриппу и ОРВИ с первого по седьмое февраля будут закрыты все образовательные организации. Соответствующий приказ подписан в Департаменте образования города Иркутска, — говорится в сообщении.

Также карантин объявлен в некоторых образовательных учреждениях Катангского, Усть-Илимского, Качугского и Иркутского районов.

Карантин продлится с первого по седьмое февраля.