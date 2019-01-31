Из-за гриппа и ОРВИ школы и детсады Иркутска закрылись на карантин

Во всех школах и детских садах Иркутска объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— В Иркутске на карантин по гриппу и ОРВИ с первого по седьмое февраля будут закрыты все образовательные организации. Соответствующий приказ подписан в Департаменте образования города Иркутска, — говорится в сообщении.
Также карантин объявлен в некоторых образовательных учреждениях Катангского, Усть-Илимского, Качугского и Иркутского районов.
Карантин продлится с первого по седьмое февраля.
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