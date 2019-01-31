Суд вынес приговор члену банды Басаева за нападение на военных в 1999 году

Верховный суд Чечни приговорил Руслана Батаева — члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на военных в станице Червлённой Шелковского района республики — к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает Управление ФСБ по Ставропольскому краю.

Установлено, что Батаев добровольно вступил в банду Басаева. В её составе он получил навыки владения огнестрельным оружием, изучил минно-взрывное дело и прошёл идеологическую обработку, после чего принял участие в столкновениях с военными в Чечне.

В июле 2018 года против него было возбуждено уголовное дело. Свою вину Батаев полностью признал.