Бейонсе и Джей Зи агитируют стать веганами. В подарок — абонемент на их концерты

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте Greenprint Project.

Музыканты Бейонсе и Джей Зи предложили своим фанатам стать веганами. В обмен на это фанаты могут получить пожизненный абонемент на их концерты. Об этом сообщает Mashable.

Правда, не каждый, кто станет веганом, получит билет. Для этого нужно пройти регистрацию на специальном сайте Greenprint Project, а также принять участие в конкурсе. Победитель получит абонемент на тридцать лет с возможностью посещения одного концерта в туре Бейонсе и Джей Зи. Участник может быть только из США, результаты объявлены будут 22 апреля.

Сам сайт — реклама книги Greenprint. Её написала Марко Борхес, персональный диетолог Бейонсе. И книга, и сайт предлагают употреблять в пищу как можно больше растительных продуктов для того, чтобы помогать окружающей среде, а также улучшать самочувствие.