Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили такого студента

По данным из открытых источников, парламентарий окончил университет в 2007 году со специальностью "юрист".

Выпускники Северо-Кавказского федерального университета, окончившие учёбу в один год с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, не смогли вспомнить такого студента. Опрос бывших учащихся провела радиостанция "Говорит Москва".

По данным из открытых источников, Арашуков окончил вуз в 2007 году со специальностью "юрист". Всего журналисты радиостанции опросили десять человек, которые учились на очном и заочном отделениях, а также тех, кто получал образование экстерном. Однако ни один из них не смог вспомнить парламентария.

Я обучалась на заочном отделении и не была знакома с господином Арашуковым ответила Фатима

К сожалению, нет. Я училась на двух факультетах одновременно, очно на экономическом и экстернатом на юрфаке. Про юрфак мало что могу сказать, помню только нескольких одногруппников, с которыми общалась сказала Юлия

Не помню. Утверждать, видел я его или нет, не могу, просто не помню признался Иван

Напомним, что вчера, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы "Газпром межрегионгаза". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Рауф Арашуков арестован на два месяца. Во время обысков у сенатора от Карачаево-Черкесии и его отца Рауля Арашукова правоохранителями изъяты крупная сумма денег, большое количество драгоценностей, а также оружие.