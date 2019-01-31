"Люблю, уважаю, поздравляю". Клинцевич обрадовался высокому рейтингу Зеленского

Однако сенатор отмечает, что с большой долей вероятности победу на выборах одержит действующий лидер Незалежной.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Лайфом поздравил шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с высокими рейтингами и его выходом в лидеры по этому показателю.

— Я очень рад за Зеленского, мне очень нравится этот парень, и понимаю, что там идёт борьба, но, к сожалению, я с большой опаской и с учётом неких знаний абсолютно чётко убеждён, что по беспределу изберут товарища Порошенко. Поэтому эти рейтинги — они малозначимы, и у людей мнение спрашивать не будут, — заявил Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на то, что у Зеленского нет опыта ведения государственной деятельности, а значит, к власти придут люди, которые спонсируют его предвыборную кампанию.

— Тут есть один очень серьёзный нюанс: многие не понимают, Зеленский сам по себе как человек очень умный парень, и это может тоже сказаться. Второй момент — сегодня очень сильно востребовано в мире протестное голосование, когда люди не до конца ответственно думают и говорят: "А давай, вот он весёлый, нравится, давайте за него", — добавил Клинцевич.

Зеленского люблю, уважаю и поздравляю, что у него такой рейтинг Франц Клинцевич

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Сегодня стало известно, что лидером рейтинга является комик и шоумен Владимир Зеленский, которому удалось обогнать лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко.