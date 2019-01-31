Московские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что коммунальные службы превентивным ударом решили бороться с гололедицей. Сейчас в столице идёт усиленная обработка дорог и тротуаров. Всего столицу убирают 10,5 тысячи единиц снегоуборочной и погрузочной техники.

— Под особый контроль коммунальных служб взята превентивная обработка противогололёдными материалами на основе мелкогравийной крошки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и объектам социальной сферы, — цитирует Бирюкова Агентство городских новостей "Москва".

Ранее Лайф приводил прогноз центра погоды "Фобос": вечером 31 ноября в столицу вернутся небольшие морозы до -3 градусов, поэтому снежная каша превратит тротуары в каток. А в воскресенье в Москву и область придёт очередная волна атлантического тепла, которая усилит оттепель.