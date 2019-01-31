Посол России назвал сообщения о вывозе золота из Венесуэлы утками

По его словам, такие "новости" активно проникают в российскую прессу, однако комментировать их невозможно, так как посольство не имеет никакой информации по этому поводу.

Многочисленные сообщения в мировых СМИ о вывозе венесуэльского золота в Россию являются информационными утками, цель которых — навредить РФ. Об этом заявил посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

— Всё это — пропагандистские утки, которые, на мой взгляд, запускаются с одним намерением — навредить имиджу России во всём мире, — сказал Заемский журналистам.

Он добавил, что такие "новости" активно проникают и в российскую прессу, однако комментировать их невозможно, так как посольство не имеет никакой информации по этому поводу.

— Если называть вещи своими именами, то посольство не оформляло ни одного разрешения на пролёт каких-либо российских воздушных судов сюда, посольство не вело никаких переговоров с ЦБ Венесуэлы относительно золотого запаса Венесуэлы, — добавил дипломат.