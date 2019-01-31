Московские врачи впервые спасли жизнь ребёнку с разрывом аорты

Девочка поступила в Морозовскую больницу после того, как её сбил автомобиль в Калужской области.

Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли жизнь девочке, которая получила разрыв аорты, попав в ДТП. Как сообщает РИА "Новости" такая операция впервые проводилась ребёнку.

Девочка попала в больницу в декабре из Калужской области, где её сбил автомобиль. В результате аварии ребёнок получил различные тяжёлые травмы, ушибы мозга и внутренних органов. Во время оказания первой помощи врачи заподозрили разрыв грудной аорты с формированием ложной аневризмы, при котором необходимо оперативное хирургическое вмешательство.

Подобная операция не проводится детям. Одним из факторов риска является маленький диаметр сосудов ребёнка. Поэтому команда врачей приняла решение провести гибридную операцию, благодаря которой удалось устранить место разрыва аорты.

Спустя три недели девочку выписали из больницы абсолютно здоровой.