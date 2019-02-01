Суп из пестицидов. На российских прилавках найден токсичный горох

В лабораторию отправился шлифованный колотый горох пяти торговых марок: "Мистраль", "Агро-Альянс", Makfa, "Дон Густо / Наша семья" и "Увелка". По результатам проверки лишь два образца были рекомендованы к покупке.

Специалисты "Росконтроля" при содействии аккредитованной лаборатории исследовали продукт по более 40 параметрам качества и безопасности, оценили концентрацию токсичных элементов, провели скрининг на 149 пестицидов, проконтролировали соответствие состава заявленной маркировке, а также органолептические свойства, в том числе на сорную примесь.

Эксперты отмечают, что в целом горох — продукт полезный. Он содержит белок, витамины группы B, PP, А и Е, бета-каротин, большое количество незаменимых аминокислот и ценных макроэлементов. Однако в горохе можно встретить не только полезные вещества. Так, экспертиза показала, что колотый горох "Мистраль" не соответствует требованиям безопасности по физико-химическим показателям. В нём был выявлен гербицид 2,4-Д кислота, содержание которого не допускается в данном виде продукции техническим регламентом. Подобная "находка" стала поводом для включения товара в черный список.

— Гербициды тем и отличаются от прочих пестицидов, что они токсичны для растений и малотоксичны для теплокровных животных, — объясняет специалист "Росконтроля" Елена Менячихина. — Однако именно 2,4-Д кислота относится к хлорорганическим соединениям и считается достаточно опасной для человека. Из множества пестицидов, только для нее техническим регламентом установлен норматив "не допускается".

При остром отравлении этот гербицид умеренно токсичен для человека. Однако при хроническом воздействии с ним зачастую связывают заболевания нервной и эндокринной системы, почек и печени, а также возможность развития бесплодия у мужчин.

От безопасности — к удобству. Срок годности у такого гороха довольно продолжительный, поэтому на кухне можно создать запасы на непредвиденные случаи жизни. У всех тестируемых образцов срок годности составляет 20 месяцев. Однако анализ массовой доли влаги гороха MAKFA, которая равна 14,2 %, показал, что продукт не подходит для длительного хранения. За это нарушение эксперты внесли его в Список товаров с замечаниями.

Словом, найти качественный горох оказывается не так и просто. Цвет в упаковке у горошин должен быть одинаковым, запах свойственный продукту, не затхлый и не плесневелый. Ко всему прочему, в пакете с горохом не должно быть зерноотходов. А во у гороха "Увелка" были обнаружены сечка и мучка, которые согласно ГОСТ не допускаются. А это — прямая дорога к Списку с замечаниями. Таким образом, только два продукта "Агро-Альянс" и "Дон Густо / Наша семья" были рекомендованы к покупке.