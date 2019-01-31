Порошенко разрешил Минобороны напрямую покупать оружие у других стран

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому Министерство обороны Незалежной разрешается покупать вооружение напрямую из-за рубежа без посредников. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
По словам Порошенко, такой закон оптимизирует и ускорит процесс покупки вооружения, а также сэкономит средства.
Напомним, Россия неоднократно предостерегала от поставок на Украину вооружения, поскольку это приведёт к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что поставки оружия не способствуют урегулированию ситуации в Донбассе и реализации Минских соглашений.
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