Арестован ещё один фигурант дела Арашуковых

Басманный суд Москвы арестовал директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игоря Травинова по подозрению в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

— Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Травинова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 марта, — сказала судья.

Как писал ранее Лайф, Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела Арашуковых: Николая Романова и Гузера Хашукаева. Кроме того, в отношении одного из фигурантов дела мера пресечения избрана заочно.

Напомним, в рамках уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей были задержаны руководители предприятий газовой отрасли СКФО: Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.