Королева эпизодов. Умерла актриса Валентина Березуцкая

Советская и российская актриса Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, артистка умерла от острой сердечной недостаточности. Последнее время она часто жаловалась на боли в сердце.

Последние полгода за Березуцкой ухаживала сиделка. Именно она нашла актрису в квартире на улице Довженко задыхающейся. Врачи пытались спасти женщину два часа.

Валентина Березуцкая за свою жизнь снялась во многих фильмах, сериалах и телепередачах. Среди её работ — небольшие роли в "Каменской-6", "Дневном дозоре", "Антикиллере", "Вечном зове" и других.