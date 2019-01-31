Королева эпизодов. Умерла актриса Валентина Березуцкая

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Королева эпизодов. Умерла актриса Валентина Березуцкая

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Фото: © stuki-druki.com

Советская и российская актриса Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, артистка умерла от острой сердечной недостаточности. Последнее время она часто жаловалась на боли в сердце.

Последние полгода за Березуцкой ухаживала сиделка. Именно она нашла актрису в квартире на улице Довженко задыхающейся. Врачи пытались спасти женщину два часа.

Валентина Березуцкая за свою жизнь снялась во многих фильмах, сериалах и телепередачах. Среди её работ — небольшие роли в "Каменской-6", "Дневном дозоре", "Антикиллере", "Вечном зове" и других.

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