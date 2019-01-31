Арестован заочно. Один из фигурантов дела Арашуковых скрылся от следствия

Один из фигурантов дела Рауля и Рауфа Арашуковых скрылся от следствия. Как сообщил прокурор на заседании Басманного суда Москвы, его арестовали заочно.

— В отношении одного из фигурантов дела мера пресечения избрана заочно, — сказал он.

Сейчас в суде рассматривают ходатайство об аресте советника главы ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Напомним, что вчера, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы ООО "Газпром межрегионгаз". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".