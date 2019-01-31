Отец сенатора Арашукова не признал вину в хищении газа на 30 млрд рублей

Отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль не признал вину в хищении газа на 30 миллиардов рублей, а также в создании преступного сообщества. Об этом заявил следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

По словам адвоката Рауфа Арашукова, на его клиента оказывается давление, чтобы он признал вину. Сам советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" заявил, что не имеет никакого отношения к делу не имеет.

Напомним, что вчера, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.