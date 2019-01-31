Самый грязный воздух. Белград установил экологический антирекорд

Воздух в столице Сербии стал самым грязным за историю наблюдений. Согласно данным портала Air Visual, утром в Белграде индекс качества воздуха (AQI, ИКВ) составил 399 единиц и представлял серьёзную угрозу для человека.

В воздухе Белграда обнаружили рекордное превышение частиц пепла, вредных веществ и дыма. По сведениям синоптиков, причиной стал сильный туман, который не давал уходить выхлопным газам автомобилей и печного отопления в частном секторе.

В данный момент в рейтинге самых загрязнённых городов на первой строчке находится Дакка. Индекс качества воздуха в столице Бангладеш составляет 309 единиц. Москва занимает 50-ю строчку.

Качество воздуха в городах меняется в течение суток. Так, эксперты заявляют, что в Москве в субботу ожидается ухудшение экологической обстановки.

Ранее Лайф рассказывал, что Сеул, Гуанчжоу и Нью-Йорк признаны городами, которые наносят максимальный ущерб окружающей среде.