Гуайдо заявил, что к нему домой ворвались венесуэльские силовики

По словам лидера венесуэльской оппозиции, сотрудники силовых ведомств находятся в квартире его жены.

Лидер оппозиции Венесуэлы, председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо заявил, что представители сил оперативного регулирования находятся в квартире его жены.

— В настоящее время FAES находится в квартире моей жены Фабианы. Гражданин Николас Мадуро является ответственным за неприкосновенность моей дочери, которая там находится, — написал он в "Твиттере".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.