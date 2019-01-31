Катя Лель не одна. Финалист "Битвы экстрасенсов" рассказал, как его похищало НЛО

По его словам, инопланетяне похищали его ещё в 90-х годах прошлого века, летая над Савёловским вокзалом.

Финалист 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов", народный целитель Анатолий Леденёв в беседе с Лайфом заявил, что его, равно как и певицу Катю Лель, похищали инопланетяне.

— Меня похищали ещё в детстве, у меня способности ещё с детства. А вот за 90-е годы есть даже документы, что над Савёловским вокзалом НЛО зависало и они меня забирали, а тело моё было на земле, они брали мою душу, предлагали мне другое тело у себя, я отказался. А то, что её могли взять, я даже сомневаться не буду, — рассказал он.

По словам Леденёва, похищение можно очень легко организовать, если ввести жертву в регрессивный гипноз. Целитель подчеркнул, что после каждого похищения пришельцы стирают память у людей, поскольку "рано нам ещё это сильно афишировать". Также он объяснил, почему инопланетяне похищали у Кати Лель зубы.

— ДНК больше всего сохраняется в зубах, всё гниет, всё разрушается, а в зубе, если он ещё и целый, внутри можно взять живое ДНК. У неё очень легко могли взять зубы для этого. А им и нужно ДНК, чтобы создавать других людей, а если у живого человека зуб убрали без крови, то он тем более ДНК имеет шикарное, — объяснил он.

Как писал ранее Лайф, певица Катя Лель заявила, что регулярно контактирует с внеземной цивилизацией начиная с 16 лет.