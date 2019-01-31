Привезли с гематомой. В больнице Нижнего Тагила скончался 7-месячный мальчик

Следователи устанавливают обстоятельства гибели семимесячного младенца в одной из больниц Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
— Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил областного СК России возбуждено уголовное дело для наиболее тщательного установления обстоятельств смерти 7-месячного мальчика, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ранее ребёнка привезли в больницу с гематомой. При этом от его матери пахло алкоголем.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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