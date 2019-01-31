Подальше от Венесуэлы. Болтон посоветовал Мадуро уехать "жить на пляж"

Советник американского лидера Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы уйти в отставку и уехать из страны. Об этом говорится на странице Болтона в "Твиттере".

— Я желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам спокойной пенсии, жизни на красивом пляже вдалеке от Венесуэлы, — сказал он.

По словам советника Трампа, они должны воспользоваться амнистией лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

— Чем раньше, тем лучше, — резюмировал Болтон.

В Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.

Сам Мадуро при этом уверен, что американский лидер Дональд Трамп приказал властям и мафии Колумбии расправиться с ним. Президент Венесуэлы добавил, что если с ним что-то случится, то ответственность будут нести Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.