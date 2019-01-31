Названы места в Европе, которые трудно произнести туристам

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Названы места в Европе, которые трудно произнести туристам

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Фото: © Pixabay

Среди слов, представляющих трудности для туристов, отметили улицу Kantstraße ( Кантштрассе) в Берлине, римский район Trastevere (Трастевере) и остров Djurgården (Юргорден) в Стокгольме.

По результатам опроса 400 работников отелей специалисты определили самые труднопроизносимые названия мест в странах Европы. Об этом сообщает журнал Travel and Leisure.

Среди слов, представляющих трудности для туристов, отметили улицу Kantstraße ( Кантштрассе) в Берлине, римский район Trastevere (Трастевере) и остров Djurgården (Юргорден) в Стокгольме.

Также работники отелей признались, что сложности возникают при произношении названия дублинского пригорода Dún Laoghaire (Дан Лиери), амстердамского Oostelijke Eilanden (Остелике Эйланден), парижской улицы Rue de Rochechouart (Рю де Рошюшва), а также Montjuïc (Монтжуик) — горы, расположенной в столице Каталонии.

Ранее Лайф делился семи главными лайфхаками для авиапассажиров.

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