Названы места в Европе, которые трудно произнести туристам

По результатам опроса 400 работников отелей специалисты определили самые труднопроизносимые названия мест в странах Европы. Об этом сообщает журнал Travel and Leisure.
Среди слов, представляющих трудности для туристов, отметили улицу Kantstraße ( Кантштрассе) в Берлине, римский район Trastevere (Трастевере) и остров Djurgården (Юргорден) в Стокгольме.
Также работники отелей признались, что сложности возникают при произношении названия дублинского пригорода Dún Laoghaire (Дан Лиери), амстердамского Oostelijke Eilanden (Остелике Эйланден), парижской улицы Rue de Rochechouart (Рю де Рошюшва), а также Montjuïc (Монтжуик) — горы, расположенной в столице Каталонии.
Ранее Лайф делился семи главными лайфхаками для авиапассажиров.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени