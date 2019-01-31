В Москве появится первый турбокольцевой перекрёсток

По данным ЦОДД, данная мера позволит увеличить скорость движения на 20–30 процентов.

Первый "турбоперекрёсток" построят на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка. Об этом сообщили в "Твиттере" Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.

— Делаем пилот "турбоперекрёстка" на пересечении Чертановской и Красного Маяка. Нарисуем коридоры по принципу "кому направо, перестраиваться не должен", — сообщили в заявлении.

Круг на дороге всегда челлендж - слишком много перестроений. Делаем пилот «турбоперекрестока» на пересечении Чертановской и Красного Маяка. Нарисуем коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен».Будет меньше конфликтных точек, все должно поехать на 20-30% быстрее pic.twitter.com/fCxIu9GCWl — ЦОДД (@gucodd) January 31, 2019

По данным ЦОДД, данная мера позволит увеличить скорость движения на 20–30 процентов.