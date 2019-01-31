В Москве появится первый турбокольцевой перекрёсток

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В Москве появится первый турбокольцевой перекрёсток

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Фото: © Pixabay

По данным ЦОДД, данная мера позволит увеличить скорость движения на 20–30 процентов.

Первый "турбоперекрёсток" построят на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка. Об этом сообщили в "Твиттере" Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.

— Делаем пилот "турбоперекрёстка" на пересечении Чертановской и Красного Маяка. Нарисуем коридоры по принципу "кому направо, перестраиваться не должен", — сообщили в заявлении.

По данным ЦОДД, данная мера позволит увеличить скорость движения на 20–30 процентов.

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