Кандидат в президенты Украины подал в суд на ЦИК

Кандидат в президенты Украины и бывший министр обороны Анатолий Гриценко подал в суд на Центризбирком. Об этом политик сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК, — написал Гриценко.

Он также отметил, что по закону суд обязан рассмотреть его иск в течение двух дней.

Ранее Гриценко заявлял, что подготовит иск против ЦИК, поскольку не согласен с правилами, установленными комиссией. Так, работать с реестром избирателей можно только в здании Центризбиркома и только на специальном компьютере.