На Украине рассказали, сколько россиян в 2019 году не пустили в страну

Больше 900 граждан РФ не смогли попасть на территорию Украины с начала 2019 года. Об этом рассказал агентству УНН глава пресс-службы председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, с начала года около 30 тысяч россиян пересекли границу Украины.

При этом Слободян добавил, что Россия также не пропускает граждан Украины, однако подобное происходит редко и чаще имело место в период действия военного положения.