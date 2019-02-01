На Украине рассказали, сколько россиян в 2019 году не пустили в страну

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На Украине рассказали, сколько россиян в 2019 году не пустили в страну

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Фото: © РИА Новости /Владимир Корнев

Больше 900 граждан РФ не смогли попасть на территорию Украины с начала 2019 года. Об этом рассказал агентству УНН глава пресс-службы председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, с начала года около 30 тысяч россиян пересекли границу Украины.

При этом Слободян добавил, что Россия также не пропускает граждан Украины, однако подобное происходит редко и чаще имело место в период действия военного положения.

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