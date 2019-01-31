СМИ: Самолёт Москва — Кишинёв совершил вынужденную посадку в Одессе

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СМИ: Самолёт Москва — Кишинёв совершил вынужденную посадку в Одессе

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Фото: © Flickr/Phuong Nguyen

Самолёт молдавской компании FlyOne, следовавший из Москвы в Кишинёв, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы. Об этом сообщает агентство УНИАН.

— Борт, следовавший по маршруту Москва — Кишинёв, совершил вынужденную посадку. Причина вынужденной посадки — плохие погодные условия в Кишинёве (туман), по другой информации — поломка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания выделила пассажирам два автобуса для транспортировки в Молдавию. Правоохранительные органы будут сопровождать транспорт до границы.

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