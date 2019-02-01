Глава района под Курганом подал в отставку после пожаров с семью погибшими

В Курганской области глава Юргамышского района Игорь Касатов подал в отставку после двух пожаров, жертвами которых стали семь человек, шесть из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального губернатора.

Отмечается, что исполнять обязанности Касатова теперь будет его первый заместитель Анатолий Чесноков.

Напомним, первый пожар произошёл 27 января в жилом доме в деревне Раздольное, погибло трое детей. В ночь на 29 января пожар в селе Горохово унёс жизни троих малолетних детей и женщины.