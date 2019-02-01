Катается на маршрутках. В Челябинске пёс-путешественник ищет хозяина

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Катается на маршрутках. В Челябинске пёс-путешественник ищет хозяина

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Фото: © VK/Типичный Челябинск

Жители Челябинска заметили ротвейлера, катающегося по городу в общественном транспорте без хозяина. Об этом сообщает 31tv.ru.

По одной из версий горожан, пёс разыскивает своего хозяина или просто греется в транспорте.

Отмечается, что ранее челябинцы неоднократно сталкивались с четвероногим путешественником. Вместе с тем о его хозяине никаких данных нет.

Сотрудники местного приюта "Наш дом" выразили желание взять на передержку пса с грустными глазами. Они обратились к людям с просьбой связаться с ними и сообщить о его местонахождении.

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