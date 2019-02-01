Каждого второго американца беспокоит дружелюбное отношение Трампа к России

Отмечается, что опрос проводился по телефону в период с 25 по 27 января. Своё мнение высказали 805 человек.

Половина участников опроса, проведённого в США, с тревогой отметили чрезмерное дружелюбие главы Белого дома по отношению к России. Об этом сообщила Исследовательская служба Университета Монмута.

— Мнение общественности разделилось при обсуждении версии, что Трамп чрезмерно дружелюбен по отношению к России. У половины (50 процентов. — Прим. Лайфа) опрошенных этот факт вызывает беспокойство. При этом 40 процентов выразили серьёзные опасения на этот счёт, ещё 10 — обеспокоены в меньшей степени, — отмечается в сообщении.

Вместе с тем 51 процент респондентов полагают, что отношение президента США к России не представляет угрозы для национальной безопасности. Ещё 45 процентов придерживаются противоположной точки зрения.

Отмечается, что опрос проводился по телефону в период с 25 по 27 января. Своё мнение выразили 805 человек.