Зампред Правительства Ленобласти арестован до 28 марта

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал зампреда Правительства Ленобласти Олега Коваля до 28 марта. Об этом сообщает телеграмм-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

— Как полагает следствие, Коваль... организовал и руководил исполнением хищения денежных средств, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счёт ООО "Межрегионстрой", на сумму не менее 28 014 600 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о задержании Коваля. Позже ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.