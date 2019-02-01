Зампред Правительства Ленобласти арестован до 28 марта

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Зампред Правительства Ленобласти арестован до 28 марта

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Олег Коваль. Фото: © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал зампреда Правительства Ленобласти Олега Коваля до 28 марта. Об этом сообщает телеграмм-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

— Как полагает следствие, Коваль... организовал и руководил исполнением хищения денежных средств, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счёт ООО "Межрегионстрой", на сумму не менее 28 014 600 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о задержании Коваля. Позже ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

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