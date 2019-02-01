Ничего не должны. В Госдуме ответили на решение ЕСПЧ о выплате РФ €10 млн Грузии

России не следует соглашаться с решением Европейского суда по правам человека, обязавшего выплатить Грузии 10 миллионов евро за моральный ущерб, нанесённый высылкой граждан Грузии с территории РФ. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Мы не участвуем в заседаниях Парламентской ассамблеи Европы, не выбирали судей по правам человека. Мы не должны признавать решения европейских судебных инстанций, — приводит слова Чепы РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что Грузия обратилась в ЕСПЧ с требованием взыскать с России 70 миллионов евро за моральный ущерб, но Страсбургский суд оценил депортацию грузин в 10 миллионов евро.