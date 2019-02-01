Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военный контингент США будет выведен с территории Афганистана в том случае, если местные власти смогут заключить мирный договор с боевиками "Талибана"*.

— Мы почти 19 лет находимся в Афганистане, и впервые за это время они говорят о заключении договорённости. Мы вернём наших людей домой, если это произойдёт, — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Отмечается, что ранее представители "Талибана" и США обсудили возможность заключения мирного договора. Согласно ему участники движения не будут укрывать боевиков на территории Афганистана.

*Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.