Банки начали переводить пенсии российских военных на карту "Мир"

Сегодня, 1 февраля, российские банки начали переводить выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур на карту "Мир".

Переводу на "Мир" подлежат пенсионные и другие социальные выплаты россиян, проходивших военную службу, работавших в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных средств, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, служивших в войсках Национальной гвардии РФ, а также членов их семей.

— Выпуск и обслуживание карт "Мир" для военных пенсионеров будут бесплатными, — передаёт РИА "Новости" текст сообщения пресс-службы Национальной системы платёжных карт.

Отмечается, что процесс перехода на национальную платёжную карту завершится до 1 июля 2020 года.