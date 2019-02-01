"Аэрофлот" вернул в меню для экономкласса вино и пиво

Авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение с 1 февраля вернуть в меню для экономкласса алкогольные напитки.

— Пиво на рейсах от шести часов, вино на ряде рейсов от трёх часов, — рассказали РИА "Новости" в авиакомпании.

Отмечается, что в сентябре 2018 года "Аэрофлот" вывел из меню экономкласса вино и мороженое на рейсах, продолжительность которых составляла более шести часов.

Напомним, "Аэрофлот" является крупнейшей авиакомпанией в России, которая по итогам прошлого года перевезла 55,71 миллиона человек.