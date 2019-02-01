Суд США обязал Сирию выплатить $300 млн за смерть американской журналистки

По предварительным данным, сирийские военные намеренно выбрали в качестве мишени студию, в которой корреспондентка работала вместе с коллегами.

Суд Вашингтона вынес решение, обязывающее сирийское правительство выплатить семье погибшей в 2012 году американской журналистки 302 миллиона долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает Associated Press.

Судья Эми Берман Джексон также постановила, что журналистка Мэри Колвин, работавшая корреспондентом в британской газете The Sunday Times, неслучайно попала под артиллерийский обстрел 22 февраля 2012 года.

По словам судьи, сирийские военные намеренно выбрали в качестве мишени студию в городе Хомс, в которой Колвин работала вместе с коллегами.

Адвокаты семьи Колвин также убеждены, что трагедия стала следствием спланированных действий.

— Теперь наша задача заключается в том, чтобы добиться исполнения решения суда, — отметил Скотт Гилмор, один из главных адвокатов семьи журналистки.

Он рассказал, что в иске родственников жертвы умышленность убийства доказывают показания очевидцев. Также сообщается, что военные несколько дней искали студию, в которой работала корреспондентка британской газеты.

Отмечается, что Правительство Сирии пока никак не прокомментировало решение суда.