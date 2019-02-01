Единогласно. Совбез ООН продлил санкции против ЦАР до января 2020 года

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление санкций против Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что на год также было продлено и оружейное эмбарго, наложенное на республику.

Кроме того, до 29 февраля 2020 года был продлён мандат группы экспертов, которые оказывают помощь Комитету по санкциям в отношении ЦАР.

Напомним, ООН ввела запрет на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику в декабре 2013 года. В январе следующего года к оружейному эмбарго добавились экономические санкции против ряда физических и юридических лиц.