"Коррумпированная наркодиктатура". Пенс раскритиковал Правительство Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс назвал действующие власти Венесуэлы "коррумпированной наркодиктатурой". Об этом он заявил во время визита в штаб-квартиру Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA).

Пенс положительно оценил работу ведомства и заявил, что расследование управления помогло привлечь к ответственности приближённых Мадуро.

— DEA сыграло роль, и теперь мы видим в Венесуэле временного президента, также в стране появляется свобода. Ваши усилия способствовали укреплению прав народа Венесуэлы и тому, что он вновь заявил о своих правах на свободу, — отметил Пенс.

Как ранее сообщал Лайф, в настоящий момент Венесуэла переживает кризис, возникший на фоне разногласий между властью и оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, объявившим себя исполняющим обязанности президента с 23 января.