Юрий Лоза заявил о готовности написать песню для Евровидения

По словам автора хита "Плот", ему непонятно, почему Россия постоянно отправляет на конкурс исполнителей с композициями на английском языке.

Музыкант Юрий Лоза вызвался сочинить песню для российского конкурсанта на конкурс Евровидение, пишет РИА "Новости".

По словам автора хита "Плот", ему непонятно, почему Россия постоянно отправляет на Евровидение исполнителей с композициями на английском языке.

Лоза рассказал, что он общался с телепродюсером Юрием Аксютой, который пожаловался на отсутствие в России авторов песен. В ответ музыкант предложил свою кандидатуру.

— Да я могу написать, говорю, — вспомнил разговор с Аксютой Лоза.

При этом он отметил, что написанную им композицию "Плот" исполняют на английском языке в США.

Лоза также напомнил, что является автором сотен песен. Некоторые из них публика ещё не слышала.

— У меня полно песен, лежит новый альбом, который никому не нужен. Сейчас альбомы никто не пишет, эта мода ушла, всё подается на флешках и через интернет. Я хочу выложить на свой день рождения новую песню "Облака" в соцсетях и на Youtube, — добавил музыкант.

Ранее Юрий Лоза выступил с предложением отправить на Евровидение известного юмориста Евгения Петросяна. Также музыкант резко раскритиковал программу "Голубой огонёк" и объяснил мгновенный успех группы The Beatles.