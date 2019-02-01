"Нельзя без слёз смотреть". Собчак разочаровало состояние Парижа

Недовольство телеведущей вызвала неработающая подсветка в соборе Парижской Богоматери, а также обилие бомжей, грязи и крыс в центре столицы Франции.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в "Инстаграме", что её разочаровал Париж.

Причиной недовольства стала неработающая подсветка в соборе Парижской Богоматери, а также обилие бомжей, грязи и крыс в центре столицы.

— Обожаю Францию. И ненавижу всё то, что с ней сейчас происходит. Бомжи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слёз на это смотреть. Хочу домой, — призналась Собчак своим подписчикам.

При этом она отметила отличие похорошевшей Москвы на фоне Парижа.