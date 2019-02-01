Генерал армии США назвал Польшу "ключом" к сдерживанию России

Географическое положение Польши имеет решающее значение для безопасности и стабильности в странах Европы. Об этом заявил генерал-полковник армии США Бен Ходжес во время встречи с представителями польской бизнес-элиты.
Ходжес также отметил, что проходящие по территории страны транспортные пути выполняют ключевую роль в проведении политики сдерживания.
При этом он добавил, что в случае возникновения конфликта с Россией эти пути повысят мобильность войск НАТО.
— Строительство Центрального транспортного узла между Варшавой и Лодзью обеспечит безопасность этого европейского региона, особенно если оно будет связано с инвестициями в проекты стран Трёхморья — например, по маршруту через Карпатию, Rail Baltica, — цитирует политика издание Biznes Alert.
Как ранее писал Лайф, Варшава заявила о готовности выделить на размещение у себя американской военной базы $2 млрд. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил Польшу об ответных действиях России на размещение дивизии США.
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