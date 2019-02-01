"Важный прогресс". В Китае рассказали о ходе торговых переговоров с США

Китайское правительство посчитало новый раунд торговых переговоров с американской стороной плодотворным и искренним. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Как отмечается в заявлении делегации КНР, Вашингтону и Пекину "удалось добиться важного прогресса для нынешнего этапа".

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности Штатов ввести новые пошлины в отношении Китая в случае, если до 1 марта не будет достигнуто торговых соглашений.

Напомним, торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном берёт свой отсчёт с 6 июня, когда были введены взаимные 25-процентные пошлины.