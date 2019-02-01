Гуайдо: Для свержения Мадуро оппозиции нужно лишить его поддержки военных

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Гуайдо: Для свержения Мадуро оппозиции нужно лишить его поддержки военных

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Хуан Гуайдо. Фото: © Instagram/jguaido

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что для свержения президента страны Николаса Мадуро необходимо лишить его поддержки армии. Об этом он рассказал в интервью каналу CNN.

Оппозиционер отметил, что на действующего лидера Боливарианской Республики "необходимо оказывать давление". По мнению Гуайдо, для этого Мадуро "нужно лишить поддержки, которой он пользуется у армии". Он также напомнил, что гарантирует "амнистию военным, которые не были признаны виновными в преступлениях против человечества".

Ранее лидер оппозиции рассказал о том, что провёл несколько тайных встреч с венесуэльскими военными и правоохранителями.

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