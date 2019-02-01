Гуайдо: Для свержения Мадуро оппозиции нужно лишить его поддержки военных

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что для свержения президента страны Николаса Мадуро необходимо лишить его поддержки армии. Об этом он рассказал в интервью каналу CNN.

Оппозиционер отметил, что на действующего лидера Боливарианской Республики "необходимо оказывать давление". По мнению Гуайдо, для этого Мадуро "нужно лишить поддержки, которой он пользуется у армии". Он также напомнил, что гарантирует "амнистию военным, которые не были признаны виновными в преступлениях против человечества".

Ранее лидер оппозиции рассказал о том, что провёл несколько тайных встреч с венесуэльскими военными и правоохранителями.