"Трата времени". Трамп не намерен обсуждать стену на границе с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что споры с демократами по поводу финансирования строительства стены с Мексикой не приносят никаких результатов. Об этом пишет The New York Times.

Глава Белого дома выразил намерение начать действовать самостоятельно и воздвигнуть стену без помощи представителей демократов.

— Я всегда ладил со спикером Пелоси, но сейчас сомневаюсь в том, что так будет и в дальнейшем. Если она выступает против строительства стены, то все переговоры становятся пустой тратой времени, средств и энергии, потому что она крайне необходима, — отметил американский лидер.

При этом Трамп не дал однозначного ответа в отношении возможного введения режима ЧС на границе с Мексикой.

— Объявлю ли я режим ЧС в стране? Сами увидите, — сказал президент США.

Ранее Лайф писал, что приближённые главы Белого дома не исключают возможность введения режима ЧС.