Самая пожилая россиянка скончалась в Чечне

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова умерла в Чечне. Об этом сообщил её внук Ильяс Абубакаров.

— Ей неожиданно стало плохо, жаловалась на боль в груди, вызвали врача, сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла, — передаёт слова Абубакарова РИА "Новости".

Отмечается, что Истамбулова родилась в 1889 году, что было зафиксировано в документах. У женщины также имелся паспорт, где был указан только год рождения, без месяца и числа.

Напомним, ранее Лайф сообщал о смерти 128-летней рекордсменки России Нану Шаовой из Кабардино-Балкарии. Истамбулова родилась на год раньше Шаовой, однако не была зарегистрирована в российской Книге рекордов.