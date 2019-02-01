США обманули ОАЭ, предупредив об угрозе столкновения с российским спутником

США обманули ОАЭ, сообщив об угрозе столкновения с российским спутником. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Астрокосмического научного центра (АНЦ).

В мае 2018 года американские военные "предупредили" Абу-Даби об опасном сближении спутника YahSat-1B и российского аппарата "Луч". По данным Пентагона, объекты должны были пролететь рядом на расстоянии от 140 метров до 9,5 километра.

Отмечается, что, получив информацию, ОАЭ приняли решение уклониться от потенциального столкновения. В то же время, согласно данным российской автоматизированной системы предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, "Луч" и YahSat-1B никогда не находились друг к другу ближе, чем на 40 километров.

— Информация от США вводила в заблуждение, — заключили в АНЦ.