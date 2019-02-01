В Екатеринбурге произошёл пожар в торговом центре

В торгово-развлекательном центре "Карнавал" в Екатеринбурге утром 1 февраля произошёл пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Отмечается, что установленная в здании автоматическая сигнализация своевременно сработала и позволила обнаружить возгорание, а также эвакуировать людей из помещения.

Всего было эвакуировано 40 человек. Спасателям удалось справиться с огнём за 20 минут. Причины пожара выясняются.