"Создаём будущее". В Москве пройдёт "День без турникетов"

Желающие смогут побывать операторами малых дронов или попробовать себя в роли корреспондента.

С 7 по 9 февраля в Москве пройдёт акция "День без турникетов", участники которой смогут попробовать себя в самых разных профессиях. В очередной раз мероприятия будут объединены общей темой — "Создаём будущее". Об этом сообщает портал мэра и Правительства Москвы.

Все желающие смогут попасть на необычные экскурсии и мастер-классы. Посетители детского технопарка "Траектория взлёта" смогут побыть в роли операторов сверхмалых дронов, изображение с которых транслируется на очки дополнительной реальности. Также будет открыт вход на самую высокую смотровую площадку Европы — Panorama 360.

Кроме того, желающие смогут узнать о природе физических явлений, попробовать свои силы в роли корреспондента и многое другое. В общем же по всему городу будет открыто более 30 площадок.

— Участники этой акции познакомятся с перспективными разработками, а также смогут попробовать себя в новых профессиях и раскрыть секреты успешного предпринимательства, — заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.