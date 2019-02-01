За неделю в Греции из-за гриппа умерло 12 человек

Все скончавшиеся принадлежали к клинической группе высокого риска, для которой рекомендована сезонная вакцинация.

В Греции из-за гриппа за последнюю неделю умерло 12 человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Общее количество умерших начиная с октября составило 18 человек в возрасте от 25 до 90 лет. Все случаи летального исхода вызваны вирусом гриппа А. Все скончавшиеся принадлежали к клинической группе высокого риска, для которой рекомендована сезонная вакцинация.

В лаборатории за неделю обнаружили 141 положительную пробу на грипп в больницах из 291 взятой. В центре также пояснили, что лучшим способом предотвратить заболевание является вакцинация.